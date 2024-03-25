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Трансформация за 9 дней: откажитесь от этого продукта и удивитесь результатам

Трансформация за 9 дней: откажитесь от этого продукта и удивитесь результатам

09:38, 25 мар 2024

В современном мире, где изобилие продуктов питания поражает своим разнообразием, легко упустить из виду то, что одно из самых распространенных веществ на наших столах способно нанести серьезный вред здоровью. Речь идет о сахаре – сладком ингредиенте, который часто воспринимается как безвредная добавка, но на самом деле таит в себе множество опасностей.

В течение года каждый из нас в среднем потребляет около 39 килограммов сахара – в четыре раза больше рекомендуемой нормы. По словам врачей, избыточное потребление сахара вызывает зависимость, подобную наркотической, и несет серьезные риски для организма.

Кардиолог Герман Гандельман утверждает, что всего за девять дней отказа от добавленного сахара, включая скрытые источники, такие как кетчуп, йогурты и быстрые завтраки, артериальное давление может снизиться на 5 мм рт. ст., а также улучшатся показатели уровня глюкозы в крови и нормализуется вес.

Врач-иммунолог Андрей Продеус дополняет, что через полгода жизни без сахара изменения станут еще более ощутимыми. Потеря веса может составить до 7 килограммов, а объем талии уменьшится на 6 сантиметров. Кроме того, улучшится память, и артериальное давление снизится на 10 мм рт. ст., что позволит существенно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако стоит помнить, что речь идет именно о добавленном сахаре. Натуральные сахара, содержащиеся во фруктах и соках, не только безопасны, но и необходимы для нормального функционирования организма. Поэтому важно внимательно изучать состав продуктов и отказываться от излишних сладостей.

По словам известной телеведущей и врача-терапевта Елены Малышевой, отказ от добавленного сахара поможет наладить жизнь и улучшить самочувствие. Возможно, пришло время взглянуть на сладкую привычку под новым углом и задуматься о том, что мы съедаем на самом деле.

Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка Врач назвал продукт для снижения сахара и давления: полезно и всего одна ложка
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье сахар
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