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Тля и муравьи больше не проблема: простой и эффективный метод борьбы

Тля и муравьи больше не проблема: простой и эффективный метод борьбы

10:11, 25 мар 2024

В преддверии сезона, когда активность муравьев и тли достигает пика, специалисты предлагают простой и доступный способ защитить растения. Неожиданным спасением может стать обычный скотч, который, при правильном использовании, превращается в надежный барьер, не позволяющий вредителям добраться до верхних частей деревьев и кустарников.

Рекомендуется обмотать основания стволов деревьев широкой липкой лентой. Муравьи, пытающиеся проникнуть на верхние ярусы, куда они переносят тлю и наносят ущерб урожаю, будут остановлены клейкой поверхностью. Для поддержания эффективности этого метода необходимо регулярно обновлять скотч, заменяя его на свежий.

Цветы также могут пострадать от нашествия вредителей, но и здесь скотч приходит на помощь. Используя узкие липкие ленты, можно создать защитный барьер вокруг стеблей растений. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не повредить нежные листья и лепестки во время установки ленты.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород муравьи
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