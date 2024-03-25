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Незаменимый овощ для весны: укрепит иммунитет, сердце и кишечник

Незаменимый овощ для весны: укрепит иммунитет, сердце и кишечник

14:35, 25 мар 2024

Когда на наших огородах появляются первые росточки, это означает, что пришло время вкусного и полезного редиса. Этот скромный овощ обладает целым рядом удивительных свойств, о которых знают немногие. Давайте заглянем под пышную зеленую шапку и разберемся, почему редис заслуживает особого места в нашем рационе.

В ярко-красных корнеплодах скрывается настоящий клад витаминов и минералов, рассказывает Ирина Лялина, декан факультета естественных наук. Редис богат водорастворимыми витаминами группы В, витамином С и фолиевой кислотой. Кроме того, он содержит полезные минералы, такие как кальций, калий, магний, фосфор и селен. А антиоксидантные флавоноиды придают дополнительную пользу этому маленькому чуду природы.

Диетологи рекомендуют регулярно включать умеренные порции редиса в свой рацион. Этот овощ обладает мочегонным, желчегонным и противоотечным действием. Он способствует улучшению пищеварения, нормализует уровень холестерина и артериального давления. Благодаря своим свойствам, редис оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Для укрепления иммунитета специалисты советуют съедать две-три редиски в день. Однако, не стоит увлекаться и злоупотреблять этим овощем. Людям с повышенной кислотностью желудка, язвенной болезнью или гастритом следует проявлять осторожность, так как редис может вызвать дискомфорт и повышенное газообразование.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье редис
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