Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Эликсир жизни: 4 чашки этого напитка в день защитят от смерти, вызванной раком кишечника

Эликсир жизни: 4 чашки этого напитка в день защитят от смерти, вызванной раком кишечника

15:07, 25 мар 2024

Загадочные свойства этого бодрящего напитка, который многие из нас потребляют ежедневно, могут оказаться ключом к снижению риска рецидива одного из самых распространенных и опасных видов рака. Группа ученых из престижного Имперского колледжа Лондона провела масштабное исследование, результаты которого открывают новые горизонты в лечении колоректального рака.

В ходе тщательного анализа данных 1719 пациентов с раком кишечника исследователи выявили поразительную закономерность. Оказалось, что умеренное потребление кофе, а именно от двух до четырех чашек в день, значительно снижает вероятность повторного возникновения этого коварного заболевания. Цифры говорят сами за себя — риск рецидива уменьшается на внушительные 32%.

Этот вывод не может не вызывать любопытства. Что же такого особенного в этом популярном напитке, что делает его своего рода тайным союзником в борьбе с одной из самых распространенных форм онкологии? Ученые пока лишь предполагают, что ключевую роль здесь могут играть определенные химические соединения, содержащиеся в кофейных зернах.

Несмотря на обнадеживающие результаты, исследователи подчеркивают, что для полного понимания влияния кофе на прогноз и течение рака необходимы дальнейшие углубленные изыскания. Это открытие — лишь первый шаг на пути к разгадке тайны этого напитка и его потенциального применения в онкологии.

Колоректальный рак занимает печально высокое второе место среди всех видов онкологических заболеваний по распространенности и летальным исходам. Его развитию способствуют многие факторы, тесно связанные с нездоровым образом жизни современного человека. Зачастую диагноз ставится на поздних стадиях, когда шансы на успешное лечение стремятся к нулю.

Помните, что данная статья носит исключительно информационный характер. Перед любыми серьезными изменениями в режиме питания и образе жизни обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Неожиданная связь: как тромбы могут указывать на онкозаболевания Неожиданная связь: как тромбы могут указывать на онкозаболевания
Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье рак кофе
Читайте также

Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день
Это интересно
Секрет молодости от ученых: нужно всего 3 чашки в день
Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день
Это интересно
Врач назвала напиток, защищающий от сахарного диабета и рака: но не больше 3 чашек в день
Это прорыв в медицине: ученые изобрели напиток, который убивает раковые клетки
Это интересно
Это прорыв в медицине: ученые изобрели напиток, который убивает раковые клетки
Помогает ли гранатовый сок с медом от рака?
Это интересно
Помогает ли гранатовый сок с медом от рака?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok