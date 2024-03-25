Онемение и дрожь в руках: 5 симптомов, которые могут быть сигналом серьезных проблем со здоровьем

16:24, 25 мар 2024

Обычно мы не придаем особого значения легкому тремору рук после интенсивной тренировки, недосыпа или стресса. Однако в некоторых случаях дрожь может оказаться тревожным симптомом, требующим консультации врача. Разберемся, когда следует насторожиться.

В первую очередь, поводом для беспокойства является регулярное непроизвольное дрожание кистей. Как поясняет врач Светлана Пицуха, такой тремор может указывать на развитие патологических нарушений в организме. Дрожь проявляется либо при движении (тремор действия), либо в состоянии покоя.

Одной из возможных причин патологического тремора является синдром эссенциального тремора. При этом состоянии дрожь возникает периодически, но утихает, когда конечности расслаблены. Гораздо более тревожным сигналом считается тремор, характерный для болезни Паркинсона. На ранних стадиях этого заболевания обычно начинает дрожать одна рука.

Кроме того, причиной дрожи могут стать очаговые поражения центральной нервной системы, нарушающие координацию движений. Избыток гормонов щитовидной железы при гипертиреозе также способен вызвать чрезмерную возбудимость и тремор. Наконец, у пациентов с сахарным диабетом дрожь может быть связана с поражением нервной ткани.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru