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«Хватит губить здоровье!»: эндокринолог Павлова рассказала о вреде популярной диеты – сердце и сосуды в хлам

«Хватит губить здоровье!»: эндокринолог Павлова рассказала о вреде популярной диеты – сердце и сосуды в хлам

19:20, 25 мар 2024

Многие люди стремятся к стройной фигуре, модные диеты часто воспринимаются как панацея. Однако недавние научные исследования бросают тень на один из популярных методов похудения — интервальное голодание. Эндокринолог Зухра Павлова, ведущая профессиональный блог, обнародовала тревожные данные, которые заставляют задуматься о реальной цене такого режима питания.

В основе интервального голодания лежит принцип разделения дня на «окна» приема пищи и периоды воздержания. Наиболее распространенным является вариант с 8-часовым окном для еды и 16-часовым перерывом. Сторонники диеты утверждают, что такой подход способствует снижению веса и улучшению самочувствия в краткосрочной перспективе. Однако долгосрочные последствия оказались гораздо менее радужными.

Согласно исследованию, о котором рассказывает Павлова, люди, практикующие интервальное голодание, подвергаются повышенному риску развития серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты. Шокирующие цифры показывают, что вероятность смерти от этих недугов возрастает на 91% по сравнению с теми, кто не придерживается такого режима питания.

Павлова объясняет, что кратковременное улучшение самочувствия, наблюдаемое многими приверженцами интервального голодания, на самом деле является обманчивым эффектом, вызванным выделением кетонов в организме. Однако долгосрочные последствия могут быть катастрофическими, поскольку такой режим способствует потере не только жира, но и ценной мышечной массы, что опасно для здоровья.

В заключение эндокринолог призывает отказаться от модных диет и сосредоточиться на сбалансированном питании, основанном на принципах физиологии. Регулярный прием пищи с разумным соблюдением умеренности и балансом питательных веществ — вот ключ к здоровому образу жизни и достижению желаемой формы без риска для организма.

Метод «русских деревень»: лишний вес тает на глазах — никакого голодания Метод «русских деревень»: лишний вес тает на глазах — никакого голодания
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
Теги: диета здоровье
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