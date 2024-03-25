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Угроза под шерстью: 3 смертельных заболевания, которые можно подцепить от домашних животных – речь не о бешенстве

Угроза под шерстью: 3 смертельных заболевания, которые можно подцепить от домашних животных – речь не о бешенстве

19:37, 25 мар 2024

С давних пор люди заводят домашних животных. Собаки и кошки становятся не просто питомцами, но и членами семьи, принося радость общения. Однако мало кто задумывается, что четвероногие друзья могут таить в себе серьезные угрозы для здоровья, если не соблюдать определенные правила.

Домашние любимцы, безусловно, приносят только пользу. Наличие кошки в доме помогает регулировать артериальное давление и предотвращать гипертонию у взрослых. Дети, растущие рядом с питомцами, реже страдают от аллергических реакций благодаря укреплению иммунитета. Кроме того, общение с животными снимает стресс и борется с депрессивными состояниями.

Однако ситуация меняется, когда организм человека ослаблен во время беременности, тяжелого заболевания или при пониженном иммунитете, рассказывает доцент кафедры инфекционных заболеваний Стейси Роуз. В этих случаях кошки и собаки могут стать переносчиками опасных инфекций и паразитов, таких как токсоплазмоз и анкилостомы. Эти болезнетворные микроорганизмы содержатся в фекалиях питомцев, поэтому необходимо строго соблюдать гигиену рук после уборки лотков.

Отдельную угрозу представляют бактериальные инфекции, передающиеся через укусы домашних животных. Кошки могут заразить человека пастереллезом, вызываемым микробом Pasteurella multocida, а собаки - капноцитофагозом от бактерии Capnocytophaga canimorsus. При слабом иммунитете такие заболевания могут иметь летальный исход. Поэтому крайне важно своевременно обрабатывать места укусов и немедленно обращаться за медицинской помощью, предупреждают специалисты.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
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