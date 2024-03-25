Секрет мудрых людей: почему они кладут соль в кошелёк

19:46, 25 мар 2024

Финансы — это не просто средство обмена, но и концентрированная форма энергии, способная оказывать влияние на различные сферы нашей жизни. Юлия Воронина, известный эксперт в области китайской метафизики и эзотерических практик, предлагает уникальные методы «зарядки» денег положительной энергией для привлечения благополучия.

В основе ее подхода лежит идея, что деньги, подобно другим физическим объектам, способны аккумулировать как позитивные, так и негативные энергетические отпечатки. Застойная энергия может создавать помехи для финансового процветания, поэтому важно периодически «очищать» денежные потоки.

Один из нетривиальных советов Ворониной — носить при себе немного соли в кошельке. По ее словам, пакетик с солью, заменяемый еженедельно, действует как энергетический фильтр, поглощающий негативные вибрации и способствующий притоку благоприятных финансовых возможностей.

Кроме того, эзотерик рекомендует простой, но символически значимый ритуал. Разложите купюры на столе, слегка посыпьте их солью и оставьте на час. Затем смойте соль в унитаз или выбросьте. Это действие, согласно Ворониной, помогает сбросить накопившийся негатив и переключить сознание на позитивное восприятие денег как источника изобилия.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru