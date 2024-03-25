Придется установить: пенсионеров, которые живут в квартире одни, ждет сюрприз

19:51, 25 мар 2024

В ближайшее время в России стартует программа, направленная на повышение уровня безопасности и благополучия одиноко проживающих граждан преклонного возраста. Эта инициатива призвана оказать всестороннюю помощь и поддержку тем, кто на закате жизни продолжает вести самостоятельный образ жизни в собственных квартирах и домах.

Особенно актуальным становится вопрос защиты в переходный весенний период, когда риск возникновения пожаров значительно возрастает. В рамках программы в жилищах одиноких пенсионеров будут установлены пожарные датчики, призванные предупреждать об угрозе возгорания и обеспечивать быструю эвакуацию. Что особенно важно – эти современные устройства безопасности будут предоставлены абсолютно бесплатно.

Масштабная инициатива охватывает многие регионы страны и распространяется на женщин старше 55 лет и мужчин после 60 лет, проживающих в одиночестве. Участники программы получат по два высокотехнологичных датчика дыма для размещения в ключевых зонах своего жилого помещения, что существенно повысит уровень их безопасности. Однако стоит помнить, что использование подобных устройств накладывает определенные ограничения – категорически запрещается курение и применение открытого огня внутри помещений.

Желающие присоединиться к этой инициативе и обезопасить себя от рисков пожара смогут подать заявки начиная с 26 марта через местные отделения социальной защиты населения.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru