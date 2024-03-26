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Всего 100 граммов в день: эти 3 вкусных фрукта защитят от диабета — совет врача Продеуса

Всего 100 граммов в день: эти 3 вкусных фрукта защитят от диабета — совет врача Продеуса

10:02, 26 мар 2024

Сахарный диабет — это опасное хроническое заболевание, которое в последние годы распространяется по миру стремительными темпами. Однако нередко эффективные средства профилактики и контроля этого недуга находятся буквально у нас под рукой. Некоторые обычные фрукты, знакомые каждому с детства, могут стать мощными помощниками в предотвращении диабета 2 типа.

Британские ученые провели масштабное исследование и выявили три вида фруктов, регулярное употребление которых снижает риск развития сахарного диабета на целых 16%. Этими природными союзниками в борьбе с недугом стали красные яблоки, слива и красный виноград. Оказывается, их насыщенная окраска связана с высоким содержанием уникальных антиоксидантов — антоцианов.

Специалист-иммунолог, профессор Андрей Продеус пояснил, что антоцианы активно противостоят развитию сахарного диабета 2 типа. Причем яблоки невероятно богаты этими защитными веществами — в 100 граммах красной разновидности содержится порядка 10 суточных норм. Однако важно помнить, что только красные фрукты содержат антоцианы, в зеленых они отсутствуют.

Еще один авторитетный медик, Сергей Агапкин, опроверг распространенный миф об опасности красных яблок из-за высокого содержания сахаров. Хотя в них действительно присутствует фруктоза, из-за волокон клетчатки она не всасывается организмом. К тому же гликемический индекс среднего яблока составляет умеренные 39 единиц, что не приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови.

Помните, что информация в статье носит ознакомительный характер. Важно всегда консультироваться с лечащим врачом по вопросам диеты и здоровья.

Секретное оружие против диабета: упражнение, снижающее сахар в крови Секретное оружие против диабета: упражнение, снижающее сахар в крови
Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: здоровье диабет
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