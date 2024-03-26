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Ленивым огородникам спасти урожай помогут пластиковые бутылки: секрет использования на участке – на зачахнет ни один кустик

Ленивым огородникам спасти урожай помогут пластиковые бутылки: секрет использования на участке – на зачахнет ни один кустик

10:15, 26 мар 2024

Садоводство — увлечение, требующее постоянного внимания и ухода. Однако в современном ритме жизни найти время для ежедневного полива растений — настоящая проблема. Но есть решение, которое позволит вам наслаждаться плодами своего труда, не изнуряя себя ежедневными хлопотами на приусадебном участке.

Благодаря нехитрому лайфхаку от эксперта «Дачного труженика», вы сможете организовать систему прикорневого полива, требующую минимального вмешательства. Все, что вам понадобится — несколько пятилитровых пластиковых бутылок. Проделайте в них небольшие отверстия и вкопайте по периметру грядок таким образом, чтобы вода просачивалась непосредственно к корням растений.

Преимущества данной системы очевидны. Во-первых, вы сэкономите драгоценное время, посещая свои владения всего раз в несколько дней. Во-вторых, прямая подача влаги к корням предотвратит образование твердой корки на поверхности почвы, которая может помешать росту и развитию ваших культур.

Воплощение этого метода может быть реализовано двумя способами, в зависимости от ваших предпочтений. Первый вариант — использование бутылок в качестве емкостей для повторного наполнения водой. Для этого достаточно вкопать их горлышком вниз и прикрутить крышку к горловине. Второй вариант — закопать бутылки полностью, оставив на поверхности лишь горловину для заливки воды. Выбор за вами!

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Автор: Семен Подгорный
Теги: огород
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