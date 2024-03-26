Холод не при чем: Если болит горло, не нужно сразу принимать антибиотики – навредите себе, правильное лечение подсказал врач Гуров

10:25, 26 мар 2024

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год 44% населения планеты страдает от инфекций верхних дыхательных путей, зачастую сопровождающихся болью в горле. Однако, как утверждает оториноларинголог Александр Гуров, многие пациенты прибегают к неправильным методам лечения этого распространенного недуга.

В своем интервью изданию «Аргументы и Факты» специалист разъясняет, что боль в горле может иметь более 500 различных причин, и некоторые из них весьма неожиданны для пациентов. К примеру, одним из факторов, провоцирующих дискомфорт в области горла, может быть остеохондроз шейного отдела позвоночника.

Гуров предостерегает от немедленного применения антибиотиков, которые могут ослабить иммунную систему организма. Вместо этого он рекомендует сначала тщательно изучить первопричину недуга. Медик развенчивает распространенное заблуждение о том, что холодный воздух напрямую вызывает боль в горле, объясняя, что низкие температуры лишь провоцируют воспалительный процесс, но сама инфекция попадает на слизистую оболочку иными путями.

Кроме того, Александр Гуров напоминает, что антисептические средства, несмотря на их способность убивать вредоносные микробы, также негативно влияют на полезную микрофлору организма. В отсутствие острой необходимости кардинальных мер он советует прибегать к универсальным противовоспалительным препаратам.

Для облегчения симптомов специалист рекомендует теплые напитки и щелочные ингаляции. Также на период лечения следует исключить из рациона горячую, холодную, острую, кислую и соленую пищу, которая может раздражать воспаленную слизистую оболочку и усиливать боль.

В заключение стоит подчеркнуть важность комплексного подхода к лечению боли в горле. Вместо того, чтобы полагаться на универсальные рецепты, необходимо тщательно изучить индивидуальные причины недуга и подобрать соответствующую терапию под наблюдением квалифицированного специалиста.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru