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Теперь пользуюсь только этим способом: эффективный трюк от кухонных мастеров устранит жирные следы на стеклянных крышках за 15 минут

Теперь пользуюсь только этим способом: эффективный трюк от кухонных мастеров устранит жирные следы на стеклянных крышках за 15 минут

10:34, 26 мар 2024

В современной кухне нередко приходится сталкиваться с проблемой застарелого жира и нагара на стеклянных крышках кастрюль и сковородок. Несмотря на все усилия, иногда грязь просто не желает отмываться обычными способами. Однако существует простой и эффективный метод, который поможет вернуть крышкам первозданную чистоту.

В первую очередь, необходимо приготовить рабочий раствор. Для этого в большой таз или миску налейте 3-4 литра кипятка и добавьте 2 столовые ложки (с горкой) сухой горчицы. Тщательно размешайте полученную смесь до полного растворения приправы. После этого погрузите загрязненные крышки в приготовленный раствор и оставьте их на 15 минут для размягчения засохшего жира.

По истечении отведенного времени возьмите старую зубную щетку и слегка потрите ею места, на которых скопились наиболее сильные загрязнения, а также ободок крышки. Активные компоненты горчицы размягчат и растворят даже самые стойкие отложения жира и нагара. Затем промойте крышки теплой водой с добавлением небольшого количества моющего средства для посуды.

Этот простой и экологичный способ не только избавит стеклянные крышки от любых загрязнений, но и сэкономит ваши силы и время. Более того, входящий в состав горчицы натуральный антисептик поможет продезинфицировать поверхность.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы кухня
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