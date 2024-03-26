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Простой лайфхак садоводов: как с помощью кирпичей избавиться от прожорливых слизней и спасти урожай

Простой лайфхак садоводов: как с помощью кирпичей избавиться от прожорливых слизней и спасти урожай

10:43, 26 мар 2024

С наступлением весны, когда природа пробуждается от зимней спячки, садоводы сталкиваются с нежданной угрозой - нашествием слизней. Эти ползучие вредители, жадные до сочной зелени, способны в мгновение ока уничтожить весь урожай, если не принять своевременных мер. Но опытные садоводы располагают простым и действенным способом противостоять этой маленькой, но прожорливой напасти.

В арсенале традиционных методов борьбы со слизнями - разбрасывание по участку солевых и известковых растворов, а также использование ядовитых приманок. Однако подобные средства небезопасны для окружающей среды и могут нанести вред полезным обитателям сада. К счастью, существует экологичная и эффективная альтернатива.

Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рекомендует садоводам прибегнуть к хитроумной ловушке. Сразу после таяния снега нужно разложить кирпичи вдоль дорожек между грядками. При этом важно положить кирпич так, чтобы между ним и землей с одного края остался небольшой зазор. Этот уютный тенистый уголок окажется крайне привлекательным для слизней, ищущих убежище от жары и солнца.

Садоводам останется лишь регулярно, раз в несколько дней, переворачивать кирпичи и собирать скопившихся под ними вредителей. Этот нехитрый метод позволит избавиться от слизней быстро и без лишних хлопот, не причинив вреда окружающей среде.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: огород советы слизни
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