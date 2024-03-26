Урожай будете собирать тележками: Огурцов будет валом — этот сорт рекомендует садовод Панов
10:58, 26 мар 2024
Нет ничего лучше, чем насладиться свежими, хрустящими огурчиками прямо с грядки. Именно поэтому опытные садоводы вроде Валерия Панова делятся своими секретами по выращиванию этого популярного овоща. Он отдает предпочтение одному особенному скороспелому гибриду.
Речь идет об «Обских изумрудах» — ранних огурцах, способных радовать урожаем уже через 36 дней после появления первых всходов. В то время как менее опытные огородники будут терпеливо выжидать завязи, счастливые обладатели «изумрудов» смогут лакомиться свежайшими плодами, наслаждаясь их нежным вкусом и насыщенным темно-зеленым цветом.
Особенность этого гибрида в своеобразном формировании завязей — они образуются целыми букетами, облегчая процесс сбора урожая. Сами же огурцы достигают стандартной длины 10-12 сантиметров, представляя собой плоды корнишонного типа. Их можно употреблять как в свежем виде, так и законсервировать впрок на зиму.
Автор: Вадим Рудаков
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