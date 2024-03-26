Опасны для слизистой, могут навредить кишечнику: 2 продукта, к которым стоит относиться с осторожностью — предостережение от врача Лебедевой

11:12, 26 мар 2024

В современном мире, где быстрый ритм жизни и стресс стали нормой, забота о здоровье кишечника часто отходит на второй план. Однако именно этот жизненно важный орган является ключом к долголетию, молодости и крепкому иммунитету, утверждает известный гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

В своем Телеграм-канале врач поделилась бесценными рекомендациями, направленными на поддержание оптимального функционирования кишечника. По ее словам, правильное питание играет решающую роль в обеспечении бесперебойной работы этого важнейшего органа.

Лебедева настоятельно советует включать в свой рацион богатое разнообразие овощей и зелени, которые благотворно влияют на здоровье кишечника. В то же время она рекомендует избегать продуктов с добавленным сахаром и рафинированных изделий, таких как белый хлеб или рис, если вы испытываете проблемы с пищеварением.

Помимо питания, эксперт подчеркивает важность физической активности и отказа от сидячего образа жизни.

- Регулярные упражнения не только способствуют общему благополучию, но и положительно влияют на функционирование кишечника, - заявляет специалист.

Представленная информация носит ознакомительный характер, и для получения индивидуальных рекомендаций следует проконсультироваться с квалифицированным специалистом.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru