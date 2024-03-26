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Сбор малины обещает быть рекордным: срочные советы дачникам от опытных садоводов

Сбор малины обещает быть рекордным: срочные советы дачникам от опытных садоводов

11:21, 26 мар 2024

Ранней весной, когда природа лишь начинает просыпаться от зимней спячки, грамотный уход за малиновыми кустами имеет решающее значение для обильного урожая сочных ягод в жаркие летние месяцы.

Наш сегодняшний эксперт, агроном Ксения Давыдова, раскрывает важные советы, позволяющие максимизировать урожайность малины. По ее словам, уже в конце марта — начале апреля необходимо произвести санитарную обрезку основных побегов, укорачивая их на 20-25 см до первой здоровой почки.
— Данная процедура стимулирует активный рост новых боковых веточек, что в дальнейшем приведет к образованию большего количества завязей, — говорит специалист.

Помимо обрезки, Давыдова настоятельно рекомендует тщательно удалить все слабые, сухие и больные побеги, которые могут стать источником распространения вредителей и болезней. Избавившись от потенциальных очагов заражения, следует подкормить кусты универсальным удобрением для обеспечения малиновых растений необходимыми питательными веществами. Завершающим штрихом становится обработка 3% раствором медного купороса, предотвращающая развитие грибковых заболеваний.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород малина
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