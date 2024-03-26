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Как не стать жертвой тромбоза: флеболог дал советы по выявлению густой крови — признаки, на которые стоит обратить внимание

Как не стать жертвой тромбоза: флеболог дал советы по выявлению густой крови — признаки, на которые стоит обратить внимание

11:36, 26 мар 2024

На фоне пандемии COVID-19 проблема образования тромбов стала одной из наиболее распространенных. Эти опасные сгустки крови могут формироваться в сосудах по ряду причин, включая повышенную вязкость циркулирующей жидкости. Но как определить, не стала ли ваша кровь слишком густой? Врач-флеболог, специалист в области сердечно-сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук Максим Абасов делится ценными рекомендациями.

В первую очередь, специалист советует обратить внимание на один конкретный показатель в общем анализе крови — гематокрит. Его повышенные значения, превышающие норму в 30-40%, прямо указывают на чрезмерную густоту крови.
— Если цифра поднимается выше 40%, это звонок о том, что кровь пациента стала чрезвычайно вязкой, — говорит Абасов.

Однако низкие показатели гематокрита тоже небезопасны.

— Значения менее 30% могут сигнализировать о нехватке форменных элементов в крови и возможном развитии анемии, — предупреждает врач.

Абасов предостерегает от самостоятельного назначения любых лекарственных препаратов, особенно разжижающих кровь. Подобные вмешательства без консультации врача чреваты кровотечениями и другими серьезными проблемами со здоровьем.

— Единственный безопасный и простой способ немного разжижить кровь — пить достаточно жидкости, предпочтительно чистой воды в объеме 1-1,5 литра в сутки, не считая чай, кофе и другие напитки, — резюмирует он.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье тромбы
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