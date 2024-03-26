Будешь нервничать — заболеешь раком: специалист-онколог рассказал, правда ли это
11:54, 26 мар 2024
В современном мире, где онкологические заболевания являются одной из основных угроз здоровью, циркулирует множество мифов и заблуждений о причинах их возникновения. Одно из таких распространенных убеждений связывает развитие рака с психическим состоянием человека. Однако эксперты развенчивают этот миф, опираясь на научные факты.
Антон Иванов, специалист в области онкологии, решительно опровергает популярное мнение о том, что злокачественные новообразования чаще поражают людей, склонных к нервозности или психической нестабильности. По его словам, эта гипотеза не имеет научного обоснования и не подтверждается исследованиями.
Вместо этого, специалист указывает на установленную связь между определенными видами рака и развитием депрессии у пациентов. Однако в таких случаях депрессивное состояние часто является реакцией организма на негативную новость о диагнозе, а не предшествующей причиной заболевания.
— При некоторых эндокринных опухолях возможно развитие других психических расстройств. Тем не менее, эти нарушения имеют климактерический характер и связаны с гормональными изменениями, вызванными лечением, а не предшествующим психологическим состоянием пациента, — добавляет специалист.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: freepik.ru
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