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Слухи и домыслы современности: Безопасно ли кипятить воду в чайнике несколько раз

Слухи и домыслы современности: Безопасно ли кипятить воду в чайнике несколько раз

12:17, 26 мар 2024

В социальных сетях активно распространяется мнение, что при повторном нагревании воды ухудшается ее молекулярная структура, и она якобы теряет полезные свойства. Помимо этого, считается, что такое действие приводит к образованию вредных веществ, провоцирующих развитие серьезных заболеваний и преждевременное старение организма.

Однако ученые опровергают эти утверждения, заявляя об отсутствии исследований, подтверждающих негативное влияние повторно вскипяченной воды на здоровье человека. Действительно, в такой воде повышается содержание некоторых примесей, но их концентрация остается крайне низкой и безопасной.

С точки зрения химии, процесс повторного кипячения не вызывает каких-либо серьезных изменений в составе воды. Это обычная процедура, которая широко применяется в быту и не представляет угрозы для здоровья.

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Автор: Вадим Рудаков
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