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Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств

Принимать натощак: Роскачество назвало 5 специй, эффективно снижающих уровень сахара без лекарств

14:02, 26 мар 2024

Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета Сарагосы и опубликованное Росстатом, пролило свет на удивительные свойства обычных кухонных специй в борьбе с диабетом.

В ходе 77 экспериментальных исследований испанские ученые изучали влияние различных приправ на уровень глюкозы в крови. Результаты оказались весьма многообещающими. Как выяснилось, некоторые специи, богатые антиоксидантами, витаминами и минералами, способны не только служить профилактикой сахарного диабета второго типа, но и снижать концентрацию сахара у пациентов, уже страдающих этим недугом.

По словам исследователей, наибольшей эффективностью в регулировании уровня глюкозы обладают пять конкретных специй: куркума, корица, имбирь, чёрный тмин и шафран. Для достижения максимального результата рекомендуется регулярно добавлять эти приправы в блюда и напитки, особенно натощак, в сочетании с физическими упражнениями.

Помимо уникальных свойств упомянутых специй, ученые также подчеркивают важность сбалансированного питания в целом. В частности, они советуют включать в рацион большое количество овощей, ягод и фруктов, которые также положительно влияют на контроль уровня сахара в крови.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: диабет здоровье
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