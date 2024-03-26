«Сладкоежкам на заметку»: врач назвала продукты для крепких сосудов, которые защитят от скачка уровня сахара в крови

14:09, 26 мар 2024

Увлечение сладостями может оказать серьезное негативное влияние на здоровье человека. Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась рекомендациями для тех, кто испытывает слабость перед сладкими продуктами.

Специалист указала, что регулярное употребление сахаросодержащих продуктов несет в себе двойную опасность. С одной стороны, происходит повышение уровня глюкозы в крови, что может привести к развитию сахарного диабета и другим метаболическим расстройствам. С другой стороны, сахар оказывает разрушительное воздействие на стенки кровеносных сосудов, способствуя развитию атеросклероза и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Однако не стоит отчаиваться сладкоежкам, ведь существуют продукты, которые помогут сбалансировать рацион и минимизировать негативные последствия. Екатерина Янг рекомендует включить в меню, содержащий сульфаты. Эти вещества нормализуют уровень сахара и холестерина в крови, укрепляя сосудистые стенки и делая их более эластичными.

Скумбрия богата хромом — микроэлементом, необходимым для регуляции углеводного обмена и стабилизации глюкозы в организме. Ягоды и корица не только улучшат сон, но и снизят риск развития атеросклероза благодаря своему благотворному влиянию на сосуды и холестериновый профиль. Кроме того, эти продукты могут способствовать снижению лишнего веса.

Миндаль, богатый магнием, также поможет поддержать нормальный уровень сахара в крови, подытожила эксперт.

Конечно, рекомендуется проконсультироваться с врачом для правильного подбора диеты и режима питания, учитывая индивидуальные особенности организма.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru