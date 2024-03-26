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Ноющая боль в костях и суставах: Мясников объяснил, почему может постоянно болеть все тело - не стоит винить невралгию

Ноющая боль в костях и суставах: Мясников объяснил, почему может постоянно болеть все тело - не стоит винить невралгию

22:23, 26 мар 2024

Все мы сталкивались с ситуацией, когда болит голова или спина, и тогда логичным шагом становится визит к врачу для постановки диагноза и назначения лечения. Однако порой человек жалуется на дискомфорт, распространяющийся по всему телу, что вызывает затруднения в определении причины недомогания.

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в одном из выпусков программы «О самом главном» раскрыл тайну этого загадочного состояния. По его словам, зачастую подобные симптомы указывают на фибромиалгию — малоизученное заболевание, характеризующееся хроническими невыясненными болями в различных частях тела.

Признаки этого недуга весьма разнообразны: постоянное чувство разбитости по утрам, боли в горле и суставах, общая слабость, вплоть до невозможности поднять руку. При этом обычно отсутствуют какие-либо внешние проявления, что делает фибромиалгию особенно загадочной для диагностики.

Мясников подчеркивает, что осведомленность об этой патологии среди врачей остается невысокой. Зачастую медики не знают, как правильно распознать и лечить данное заболевание. Одна из возможных причин фибромиалгии — перенастройка болевых рецепторов, которая может происходить на фоне перенесенной болезни, травмы, инфекции или стрессовой ситуации. Именно поэтому стандартные противовоспалительные препараты оказываются неэффективными.

Врач успокаивает пациентов, страдающих от этого недуга:

«Фибромиалгия никак не влияет на продолжительность жизни и не является фактором риска развития других заболеваний. Она не связана с патологиями костей, мышц или суставов».

Тем не менее, борьба с хроническими невидимыми болями требует понимания сути проблемы и поиска индивидуальных подходов к лечению.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: здоровье
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