09:02, 27 мар 2024

Каждый садовод мечтает о буйном росте и пышном цветении своих культур. Но далеко не все знают, как достичь этого без использования дорогостоящих и зачастую вредных химических удобрений. Опытный огородник Егор, проработавший на земле более 27 лет, на своем канале «На даче у дяди Егора» раскрывает простой секрет создания уникального органического стимулятора роста для рассады.

По словам Егора, это питательное средство буквально творит чудеса с молодыми растениями. Богатое аминокислотами, фитогормонами и микроэлементами, оно не только укрепляет корневую систему, но и заставляет ростки стремительно тянуться ввысь, образуя новые листочки. Причем этот эффект наблюдается как для овощных культур, так и для цветов.

Приготовить чудо-удобрение проще простого. Достаточно взять 200 граммов измельченных молодых ростков картофеля и залить их двумя литрами теплой сыворотки. После суток настаивания смесь процеживают и разбавляют чистой водой до 10 литров. Для внесения под рассаду расходуют до полулитра раствора на квадратный метр.

«Результат от этой подкормки поистине впечатляющий, — восторженно делится Егор. — Растения буквально на глазах устремляются ввысь, а их корешки мощно разрастаются. Даже изначально отстающие экземпляры с легкостью догоняют, а то и опережают более рослые саженцы. Мне удается вырастить крепкую высокорослую рассаду всего за 3-4 недели от всходов благодаря этому простому органическому составу».

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik.ru