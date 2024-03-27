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Клещи в ужасе будут обходить вас стороной: вместо репеллентов используйте секрет охотников и грибников

Клещи в ужасе будут обходить вас стороной: вместо репеллентов используйте секрет охотников и грибников

09:28, 27 мар 2024

В преддверии весенне-летнего периода, когда активность клещей достигает своего пика, каждый из нас озадачен поиском надежного средства защиты от этих опасных переносчиков инфекций. Однако далеко не всегда необходимо прибегать к дорогостоящим химическим репеллентам, действие которых вызывает опасения у многих потребителей. Как оказывается, природа предлагает весьма доступное и безопасное решение данной проблемы.

Татьяна Матвеева, врач с более чем четверть вековым опытом медицинской практики, делится ценным секретом, на протяжении многих лет передаваемым из поколения в поколение. Оказывается, клещи не выносят резкого запаха муравьиной кислоты. Следуя этому открытию, достаточно приобрести в ближайшей аптеке недорогой муравьиный спирт и обработать им участки одежды и открытые части тела перед походом в лес или парк. Исходящий аромат будет издалека отпугивать назойливых насекомых, не позволяя им приблизиться.

Альтернативный вариант, особенно полезный для тех, кто забыл провести предварительную обработку, может стать настоящим спасением в лесной чаще. Охотники и грибники издавна используют этот простой, но действенный трюк. Для этого необходимо лишь снять верхнюю одежду и аккуратно разместить ее прямо на муравейник на 10-15 минут. По истечении этого времени стоит стряхнуть оставшихся муравьев, и одежда будет источать отталкивающий для клещей запах муравьиной кислоты.

Следует, однако, помнить, что у некоторых людей может проявиться аллергическая реакция на муравьиный спирт. Поэтому перед его использованием рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы клещи
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