Напрасные усилия: вода с лимоном не обладает детокс-эффектом - мнение гастроэнтеролога

10:30, 27 мар 2024

В современном мире, где здоровый образ жизни становится все более актуальным, многие народные рецепты и домашние средства пользуются огромной популярностью. Однако зачастую они основаны на мифах и заблуждениях, которые могут нанести вред нашему организму. В этой статье мы разберем некоторые распространенные мифы о воде, опираясь на мнение эксперта – врача-гастроэнтеролога Сергея Троцюка.

Один из самых стойких мифов гласит, что вода с медом и лимоном – отличный способ вывести токсины из организма. Однако доктор Троцюк развеял это заблуждение, указав, что данная комбинация значительно повышает кислотность в желудочно-кишечном тракте, что может спровоцировать серьезные проблемы, вплоть до развития язвы.

Другой популярный миф связан с употреблением воды с оливковым маслом. Многие считают, что это полезно, однако специалист предупреждает: такая практика замедляет усвоение важных питательных веществ организмом.

Широко распространено также мнение, что вода, несколько раз вскипяченная, становится ядовитой. Троцюк развеял этот миф, подчеркнув, что в такой воде нет вредных веществ, но она теряет свои полезные микроэлементы из-за испарения при кипячении.

Несмотря на опровержение некоторых мифов, эксперт признал пользу отдельных компонентов, таких как лимон и мед. Лимон богат витамином С, укрепляющим иммунную систему, а мед обладает противовоспалительными свойствами. Их комбинация положительно влияет на пищеварительные процессы.

В целом, доктор Троцюк рекомендует не увлекаться чрезмерным потреблением воды, поскольку это может стать излишней нагрузкой на сердце. Вместо того, чтобы слепо следовать модным трендам и народным рецептам, важно прислушиваться к мнению профессиональных медиков и принимать решения, основанные на научных фактах.

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Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru