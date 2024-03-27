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Безупречно чистый матрас без грибка: простой лайфхак с водкой — «обновит» даже старый матрас от бабушки, станет как новый

Безупречно чистый матрас без грибка: простой лайфхак с водкой — «обновит» даже старый матрас от бабушки, станет как новый

12:24, 27 мар 2024

Водка зачастую ассоциируется с праздниками и застольями. Однако этот традиционный русский напиток может пригодиться не только для поднятия настроения, но и для решения бытовых проблем в домашних условиях. В этой статье мы раскроем два эффективных способа использования водки для борьбы с плесенью и очистки матрасов.

Стоит помнить, что грибок способен стремительно распространяться и наносить вред здоровью домочадцев. Как только вы заметили первые признаки поражения, необходимо предпринять срочные меры. Одним из доступных и действенных средств станет раствор водки и воды в равных пропорциях. Смешайте жидкости, затем перелейте состав в пульверизатор и тщательно обработайте пораженные участки. Через 15 минут можно приступить к механической очистке обработанных поверхностей.

Волнует многих и проблема неприятного запаха и скопления микробов в матрасе. Регулярный домашний уход позволяет избежать этих неприятностей. Однако если матрас уже пришел в негодность, на помощь вновь придет раствор водки. Опрыскайте загрязненную поверхность смесью водки и воды, а затем просушите матрас на свежем воздухе. Эта простая процедура поможет обновить даже самые старые спальные принадлежности.

Как видите, обычная водка способна творить чудеса в быту. Воспользуйтесь этими несложными лайфхаками, и ваш дом засияет первозданной свежестью!

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: советы
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