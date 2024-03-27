Опасность вместо пользы: кому на завтрак не стоит есть овсянку - рискуете заработать проблемы с кишечником и не только

14:42, 27 мар 2024

Овсяную кашу принято считать чрезвычайно полезным и рекомендуемым блюдом для утреннего приема пищи. Однако диетологи предупреждают: злоупотреблять овсянкой не стоит. В составе этой крупы содержится фитиновая кислота, избыточное накопление которой в организме может привести к дефициту кальция.

Но проблемы с овсянкой на этом не заканчиваются. Существует ряд заболеваний, при которых ее категорически противопоказано употреблять в пищу. Одно из них - целиакия, аутоиммунное расстройство, сопровождающееся нарушением функций кишечника. Съеденная на завтрак овсянка у больных целиакией может спровоцировать резкое ухудшение самочувствия и развитие серьезного воспалительного процесса в кишечнике, требующего длительного лечения.

Людям, страдающим любыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диетологи рекомендуют проявлять осторожность с овсяной кашей. Нередко после ее употребления возникают вздутие живота и повышенное газообразование. Воздержаться от овсянки следует также больным сахарным диабетом, особенно если они добавляют в кашу фрукты или сладости для улучшения вкуса.

Эксперты подчеркивают: прежде чем вводить в постоянный рацион любой новый продукт питания, в том числе овсянку, лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Так можно избежать возможных негативных последствий для здоровья.

Автор: Семен Подгорный