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Не упустите момент: онколог обозначил симптомы «скрытого» рака почки — проявляются внезапно

Не упустите момент: онколог обозначил симптомы «скрытого» рака почки — проявляются внезапно

14:56, 27 мар 2024

Зачастую рак почки не проявляет явных симптомов на ранних стадиях, что затрудняет своевременную диагностику и лечение данного заболевания. Однако игнорировать тревожные сигналы организма было бы опасно, ведь запущенная форма рака может стать фатальной.

Онколог, онкохирург и химиотерапевт Антон Иванов разъясняет, что на начальных этапах развития рака почки симптомы могут отсутствовать полностью или проявляться незначительно. Однако по мере роста опухоли появляются характерные признаки, которые нельзя игнорировать. Одним из наиболее тревожных сигналов является изменение цвета мочи, вызванное примесью крови. Также пациенты часто испытывают тянущую боль в области почки и могут прощупать образование.

Кроме того, Иванов предупреждает, что такие симптомы, как необъяснимая потеря веса, хроническая усталость и лихорадка, также могут указывать на развитие опухоли почки. Разрастающаяся опухоль способна сдавливать кровеносные сосуды, вызывая стойкую артериальную гипертензию, не поддающуюся стандартному лечению. В запущенных случаях возможен тромбоз нижней полой вены и глубоких вен ног.

Специалист подчеркивает, что на ранних стадиях диагностика рака почки затруднена, поскольку опухоли могут долгое время развиваться бессимптомно. Поэтому крайне важно регулярно проходить медицинские осмотры и внимательно прислушиваться к сигналам своего организма, не игнорируя даже незначительные отклонения. Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют значительно повысить шансы на успешное выздоровление.

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Автор: Алия Карачурина
Фото: freepik.ru
Теги: рак здоровье
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