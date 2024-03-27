Диета бесполезна: Мясников развенчал миф о гастрите - не мучайте себя ограничениями
15:31, 27 мар 2024
Знаменитый российский врач-телеведущий Александр Мясников в своей программе «О самом главном» развенчал популярные мифы о причинах возникновения гастрита. Его откровения ставят под сомнение устоявшиеся представления о диетическом подходе к лечению этого распространенного заболевания.
По словам доктора Мясникова, корень проблемы кроется вовсе не в погрешностях питания, как считалось ранее. Злоупотребление кофе, кислыми фруктами, жирной или острой пищей — все это лишь небольшие факторы раздражения желудка, но не основная причина гастрита.
Главным виновником воспаления слизистой оболочки желудка, по мнению медика, является бактерия Helicobacter pylori. Эти микроскопические паразиты поселяются в организме человека и буквально пожирают изнутри стенки желудка, провоцируя развитие гастритов, эрозий и язвенных поражений.
Мясников развеял и другой популярный миф — о том, что употребление супа на обед может предотвратить гастрит.
«Никакие диеты не помогут, если в организме присутствует Helicobacter pylori», — прямо заявил телеведущий.
Автор: Вадим Рудаков
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