Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Диета бесполезна: Мясников развенчал миф о гастрите - не мучайте себя ограничениями

Диета бесполезна: Мясников развенчал миф о гастрите - не мучайте себя ограничениями

15:31, 27 мар 2024

Знаменитый российский врач-телеведущий Александр Мясников в своей программе «О самом главном» развенчал популярные мифы о причинах возникновения гастрита. Его откровения ставят под сомнение устоявшиеся представления о диетическом подходе к лечению этого распространенного заболевания.

По словам доктора Мясникова, корень проблемы кроется вовсе не в погрешностях питания, как считалось ранее. Злоупотребление кофе, кислыми фруктами, жирной или острой пищей — все это лишь небольшие факторы раздражения желудка, но не основная причина гастрита.

Главным виновником воспаления слизистой оболочки желудка, по мнению медика, является бактерия Helicobacter pylori. Эти микроскопические паразиты поселяются в организме человека и буквально пожирают изнутри стенки желудка, провоцируя развитие гастритов, эрозий и язвенных поражений.

Мясников развеял и другой популярный миф — о том, что употребление супа на обед может предотвратить гастрит.

«Никакие диеты не помогут, если в организме присутствует Helicobacter pylori», — прямо заявил телеведущий.
«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета «Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета
Автор: Вадим Рудаков
Теги: здоровье гастрит
Читайте также

«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета
Это интересно
«Не вините сахар»: Доктор Мясников раскрывает истинную причину диабета
Доктор Мясников: "Поход в баню при похмелье может привести к печальному исходу"
Это интересно
Доктор Мясников: "Поход в баню при похмелье может привести к печальному исходу"
Доктор Мясников рассказал, опасна ли вакцина от коронавируса для онкологических больных
Здравоохранение в Башкирии
Доктор Мясников рассказал, опасна ли вакцина от коронавируса для онкологических больных
Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром может привести к раку
Здравоохранение в Башкирии
Доктор Мясников заявил, что постковидный синдром может привести к раку


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok