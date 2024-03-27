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В 40 лет кости «посыпятся»: Мясников назвал губительную для костной ткани привычку

В 40 лет кости «посыпятся»: Мясников назвал губительную для костной ткани привычку

15:39, 27 мар 2024

Во время недавнего выпуска популярной телепередачи «О самом главном», известный врач-телеведущий Александр Мясников не обошел стороной тревожную тему влияния газированных напитков на здоровье костной ткани. По словам доктора, сладкие газировки могут стать причиной развития остеопороза — серьезного заболевания, характеризующегося снижением плотности костей и их повышенной хрупкостью.

Особую озабоченность Мясников выразил в отношении детей и подростков, чей образ жизни зачастую сочетает в себе малоподвижность и привычку к частому потреблению сладостей, включая газированные напитки. Он подчеркнул, что эти вредные пристрастия могут привести к замедлению роста костной ткани в детском возрасте, что, в свою очередь, создает предпосылки для развития остеопороза спустя несколько десятилетий.

Заключая свое выступление, доктор Мясников настоятельно призвал родителей обратить внимание на рацион своих детей и по возможности ограничить потребление газированных напитков. Он подчеркнул, что в зрелом возрасте у тех, кто в детстве злоупотреблял сладкими газировками, кости могут разрушаться значительно быстрее, чем у людей, придерживавшихся здоровой и сбалансированной диеты.

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Автор: Вадим Рудаков
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