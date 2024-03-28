Густая кровь: 5 коварных признаков, которые нельзя игнорировать – срочно бегите к врачу

21:57, 28 мар 2024

Избыточная вязкость крови может иметь серьезные последствия для здоровья. Кардиолог Денис Соколов обратил внимание на причины повышенной густоты крови и симптомы, на которые стоит обратить внимание.

- Одной из главных причин густой крови является увеличение количества тромбоцитов и повышенный уровень свертываемости, - говорит врач. - Кроме того, высокая концентрация гемоглобина также может привести к этому нежелательному явлению.

Не менее критическими факторами риска являются обезвоживание организма, потеря крови, нарушение всасывания воды в толстой кишке и дефицит витаминов и минералов, участвующих в синтезе гормонов и ферментов.

Существует ряд тревожных сигналов, которые могут указывать на повышенную вязкость крови. Сухость во рту, головные боли, общая слабость, сонливость, быстрая утомляемость, рассеянность внимания и тяжесть в ногах – вот лишь некоторые из них. Игнорировать эти симптомы опасно, поскольку густая кровь способствует образованию тромбов в кровеносных сосудах. Эти сгустки могут перекрыть движение крови по глубоким венам и артериям, провоцируя развитие инфарктов и инсультов.

Автор: Алия Карачурина