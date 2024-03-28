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Поможет при гипертонии: Врач назвал «вкусный» кардиопротектор, который улучшит кровь

Поможет при гипертонии: Врач назвал «вкусный» кардиопротектор, который улучшит кровь

22:06, 28 мар 2024

Специалист в области питания Марина Макиша рассказала об удивительных преимуществах киселя из малины в одном из недавних эпизодов популярного шоу «О самом главном». По словам диетолога, этот напиток — настоящий кладезь здоровья для сердечно-сосудистой системы.

Секрет кроется в богатом составе малины. Эта ягода изобилует уникальными веществами, называемыми салицилатами, которые улучшают качество крови, регулируя ее реологические свойства. Благодаря своему антисвертывающему действию, салицилаты препятствуют слипанию тромбоцитов, снижая риск развития тромбозов.

Однако малина не перестает удивлять. В ее составе также присутствуют мощные антиоксиданты — антоцианы, чьи целебные свойства помогают сохранить молодость и красоту.

Макиша подчеркнула, что этот напиток особенно полезен для людей старшего возраста, начиная с 50 лет, поскольку именно в этом возрасте риск сердечно-сосудистых заболеваний значительно возрастает. Для женщин, перешагнувших порог менопаузы, малиновый кисель станет отличным помощником в борьбе с угрозами сердечным недугам.

«Конечно, это не таблетка для снижения давления, но для профилактики гипертонической болезни малиновый кисель станет прекрасным выбором», — резюмировала диетолог.

Приготовление этого волшебного напитка не составит труда: достаточно проварить замороженную малину в воде, процедить и загустить крахмалом. И пусть каждый глоток наполнит ваше тело жизненной силой и энергией!

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Автор: Алия Карачурина
Теги: здоровье
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