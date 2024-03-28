Моль не пройдет, и форма не потеряется: Секреты хранения зимних вещей - 3 простых совета, которые продлят жизнь вашего гардероба

22:34, 28 мар 2024

Весна в разгаре, а впереди жаркое лето. Самое время позаботиться о правильном хранении теплых вещей, чтобы они сохранили свой первозданный вид к следующей зиме. Небрежное отношение может испортить даже самую качественную одежду и обувь. Следуя несложным рекомендациям, вы защитите свой зимний гардероб от повреждений и обеспечите ему долгий срок службы.

Первый шаг – тщательная проверка одежды на наличие дефектов. Обнаружив изъяны, необходимо сразу же устранить их, пока небольшие проблемы не переросли в серьезные повреждения. После этого все вещи требуют качественной стирки. В противном случае, небольшое количество бактерий, оставшихся с прошлого сезона, может стремительно размножиться за жаркие летние месяцы.

Верхнюю одежду, такую как пальто, куртки и пуховики, достаточно аккуратно повесить в шкаф на плечики. Однако оптимальным вариантом станет использование тканевых чехлов, которые обеспечат дополнительную защиту от пыли и солнечных лучей.

Совершенно иной подход требуется для вязаных изделий и трикотажных свитшотов. Их ни в коем случае нельзя оставлять на вешалках, иначе они деформируются и утратят первоначальную форму. Правильное решение – аккуратно сложить их на полки, разместив тяжелые свитера внизу, а легкие пуловеры сверху. Затем на полках следует разложить ароматические саше или камни с отпугивающими моль запахами, например, лавандовым ароматом.

Для обуви необходимо приобрести влагопоглотители и поместить их внутрь каждого изделия. Далее вставьте в обувь специальные колодки, которые были в комплекте при покупке. Если вы их не сохранили, подойдет скомканная бумага. Эти действия помогут сапогам и ботинкам избежать деформации в жару.

По той же причине ни в коем случае нельзя хранить обувь рядом с работающими отопительными приборами. Высокая температура неизбежно приведет к повреждениям.

Автор: Алия Карачурина