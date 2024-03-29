Мудрые хозяйки всегда кладут бумажное полотенце в микроволновку: результат превзойдет себя
22:25, 29 мар 2024
На первый взгляд, обычные бумажные полотенца кажутся ничем не примечательными предметами быта. Однако в умелых руках их можно превратить в настоящего помощника на кухне, экономящего время и упрощающего процесс приготовления пищи. Об этом свидетельствуют полезные лайфхаки, которыми поделился известный эксперт по бытовым вопросам Константин Нечетов.
В отличие от традиционных методов, требующих долгого томления или варки овощей, бумажные полотенца помогут приготовить их гораздо быстрее. Все, что нужно сделать - промыть овощи, обернуть их влажными полотенцами и отправить в микроволновую печь всего на 3-4 минуты. Благодаря этому простому трюку вы получите аппетитные, сочные и вкусные овощи, сэкономив массу времени и сил на их приготовлении.
Но на этом преимущества использования бумажных полотенец на кухне не заканчиваются. Нечетов подчеркивает, что их многофункциональность поистине безгранична. Они могут выступать отличными впитывающими салфетками, заменять дорогие бумажные фильтры, а также применяться для протирки влажных поверхностей до идеального блеска.
Автор: Алия Карачурина
Фото: Freepik.ru
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