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Как отмыть смеситель от известкового налета без химии? 3 простых совета

Как отмыть смеситель от известкового налета без химии? 3 простых совета

11:26, 30 мар 2024

Сияющая хромированная сантехника — гордость любой ванной комнаты и кухни. Однако по мере использования на кранах и смесителях неизбежно образуется тусклый известковый налет, который портит их привлекательный внешний вид. К счастью, существуют несколько эффективных и доступных способов вернуть сантехнике первозданный блеск.

Самый простой и бюджетный метод борьбы с налетом — использование обычного хозяйственного мыла. Приготовьте щелочной раствор, натерев кусок мыла на терке и добавив немного пищевой соды. Залейте эту смесь горячей водой и дайте мылу полностью раствориться. Нанесите полученный раствор на загрязненную сантехнику и оставьте на час. Затем смойте его — и увидите разительную разницу!

Другим действенным народным средством является лимон. Его кислотная природа позволяет легко растворять известковые отложения. Просто потрите лимоном проблемные участки, подождите 10-15 минут и протрите кран влажной тряпкой. Лимонная кислота сделает свою работу, а цитрусовый аромат оставит приятный свежий запах.

Специалисты не рекомендуют использовать для чистки сантехники агрессивные абразивные порошки или средства для унитазов. Они могут повредить хромированное покрытие, оставляя на нем темные разводы, с которыми придется бороться отдельно.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы
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