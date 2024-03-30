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Сколько молока можно пить в день без вреда для здоровья? Рассказывает врач-диетолог

Сколько молока можно пить в день без вреда для здоровья? Рассказывает врач-диетолог

11:33, 30 мар 2024

Споры о пользе молока для взрослых ведутся не первый год, и единого мнения среди специалистов до сих пор нет. В интернете можно встретить множество противоречивых материалов, авторы которых утверждают как полезность, так и потенциальный вред молока для здоровья взрослого человека. В этой статье мы постараемся разобраться в этом вопросе, опираясь на мнение квалифицированного эндокринолога Елены Киселевой.

По словам доктора, молочные продукты действительно оказывают благотворное влияние на микрофлору кишечника и укрепляют костную систему человека. Кроме того, молоко обладает бактерицидным действием и способствует выведению токсических веществ и радиации из организма.

Однако, как отметила Елена Киселева, существуют научные исследования, доказывающие, что чрезмерное потребление молока взрослыми повышает риск развития некоторых видов рака, в частности рака эндометрия и простаты.
«Тем не менее, если придерживаться рекомендованной суточной нормы, установленной Роспотребнадзором, потребление молока можно считать безопасным для здоровья», — подчеркнула эксперт.

В России эта норма составляет два стакана молока в день.

Эндокринолог призвала не поддаваться на провокационные заявления в интернете и не отказываться полностью от молочных продуктов, являющихся источником важных питательных веществ. Вместе с тем, специалист рекомендовала соблюдать умеренность в потреблении молока, особенно людям, входящим в группу риска по развитию онкологических заболеваний.

В заключение стоит отметить, что прежде чем вносить кардинальные изменения в свой рацион, следует проконсультироваться с лечащим врачом, который учтет ваши индивидуальные особенности и при необходимости назначит дополнительные обследования.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы здоровье молоко
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