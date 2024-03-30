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Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят

Заставляет спешно ретироваться: простое средство, которое клещи просто ненавидят

11:47, 30 мар 2024

С наступлением теплых весенних деньков на природу высыпают не только отдыхающие, но и опасные паразиты — клещи. Эти мелкие членистоногие способны доставить немало неприятностей, атакуя людей при малейшей возможности.

Помимо болезненных ощущений от их укусов, существует риск заразиться такими серьезными заболеваниями, как клещевой энцефалит и боррелиоз. Поэтому так важно предпринимать меры безопасности при выездах на природу.

Специалисты канала Мастер-Ок делятся простым, но эффективным средством для отпугивания клещей. Речь идет о широко известном креме под названием «Звездочка» или «Золотая звезда». Многие даже не подозревают о его полезных свойствах в борьбе с этими паразитами.

Для защиты от клещей достаточно тщательно нанести крем на открытые участки тела перед выходом на улицу. Можно также развести небольшое количество крема в воде и опрыскать получившимся раствором одежду. Резкий запах средства отпугивает клещей, заставляя их спешно ретироваться.

Однако стоит помнить, что отпугивающий эффект крема не является стопроцентной гарантией от нападения паразитов. После возвращения с прогулки по лесу или парку обязательно тщательно осмотрите тело и одежду на наличие присосавшихся клещей. Своевременное обнаружение и правильное удаление насекомого поможет избежать тяжелых последствий.

Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду
Автор: Семен Подгорный
Теги: советы клещи
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