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Действенный копеечный эликсир для вашей рассады: забудьте о фитофторозе и прочих напастях

Действенный копеечный эликсир для вашей рассады: забудьте о фитофторозе и прочих напастях

11:55, 30 мар 2024

Среди многочисленных химических препаратов для защиты растений существует одно простое и доступное средство, которое может стать настоящей палочкой-выручалочкой для любого садовода или цветовода. Это обычный валидол — недорогое лекарство, которое, как оказалось, обладает удивительными свойствами для стимуляции роста и укрепления здоровья растений.

Егор, опытный садовод с 27-летним стажем, делится своим бесценным секретом в популярном Дзен-канале «На даче у дяди Егора». Перед посадкой семян или высадкой рассады он неизменно обрабатывает почву валидольным раствором. Всего одна таблетка валидола, растворенная в литре воды, наполняет опрыскиватель жидкостью, которая не только отпугивает вредных насекомых, но и уничтожает их личинки, не причиняя вреда корневой системе культур.

Область применения этого простого средства не ограничивается садом или огородом. Егор активно использует валидольный раствор для ухода за комнатными растениями. Опрыскивание листьев и стеблей способствует стимуляции роста и цветения. Более того, садовод практикует корневые подкормки, замачивая ком земли из цветочного горшка в валидольном растворе на несколько часов. После этой процедуры земля возвращается обратно в горшок, насыщая корневую систему полезными веществами и повышая устойчивость растений к болезням.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы огород
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