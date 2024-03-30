Посадите этот многолетник у грядки помидоров: Привлекает шмелей и отгоняет ос — гарант шикарного урожая

12:07, 30 мар 2024

Для многих начинающих садоводов цветы на приусадебном участке служат исключительно для эстетических целей - радуют взгляд и создают праздничную атмосферу. Однако некоторые многолетние растения обладают потрясающей способностью повышать плодородие культурных насаждений, особенно томатов и плодовых деревьев. В этой статье мы раскроем секрет одного из таких чудо-цветков, с которым с нами поделился канал «Дачные истории».

В арсенале природы есть поистине удивительные творения, сочетающие в себе декоративные достоинства и практическую пользу. Одно из таких растений -, неприхотливый многолетник, украшающий садовые клумбы яркими фиолетовыми соцветиями и распространяющий вокруг себя манящий аромат. Однако главная ценность иссопа кроется в его способности привлекать полезных опылителей, жизненно необходимых для завязывания плодов у томатов и других культур.

По словам экспертов, высадив иссоп вблизи грядок с томатами, садоводы могут рассчитывать на обильный урожай этих популярных овощей. Секрет прост - душистые цветки иссопа излучают аромат, буквально завораживающий шмелей. Эти трудолюбивые насекомые, привлеченные манящим благоуханием, усердно опыляют томатные кусты, переносят пыльцу с цветка на цветок. Результатом становится многократно повышенная завязь плодов и, как следствие, обильный урожай сочных красных помидоров.

Но преимущества иссопа на этом не заканчиваются. Этот цветок обладает еще одним полезным свойством - отпугивать ос, досаждающих своим присутствием и жалящих владельцев участков. Резкий аромат иссопа отталкивает этих нежеланных насекомых, обеспечивая спокойную садоводческую деятельность без риска быть ужаленными. Поэтому рекомендуется высаживать иссоп не только рядом с томатными грядками, но и возле виноградников и плодовых деревьев.

Автор: Алия Карачурина