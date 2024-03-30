Кроссовки вновь станут белоснежными: чудо-средство против налета и уличной грязи — must-have для весенней чистки

12:20, 30 мар 2024

Наступление весны - время сменить привычный гардероб и освежить свой образ. Многие с нетерпением ждут возможности сменить теплые ботинки на легкие кроссовки. Однако, достав любимую обувь с полки, мы часто разочаровываемся, обнаружив, что они потеряли прежнюю белизну. Вместо того чтобы покупать новую обувь, существует эффективный способ оживить старые кроссовки и вернуть им привлекательный вид.

Секретный ингредиент, который поможет восстановить прежний вид ваших кроссовок, прост и доступен в любом доме - обычный муравьиный спирт. Его отбеливающие свойства творят чудеса с загрязненными и потемневшими подошвами. Всего лишь нанесите несколько капель муравьиного спирта на ватный диск и тщательно потрите посеревшие участки подошвы. Перед этим следует промыть кроссовки обычным способом и полностью высушить.





Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru