Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Кроссовки вновь станут белоснежными: чудо-средство против налета и уличной грязи — must-have для весенней чистки

Кроссовки вновь станут белоснежными: чудо-средство против налета и уличной грязи — must-have для весенней чистки

12:20, 30 мар 2024

Наступление весны - время сменить привычный гардероб и освежить свой образ. Многие с нетерпением ждут возможности сменить теплые ботинки на легкие кроссовки. Однако, достав любимую обувь с полки, мы часто разочаровываемся, обнаружив, что они потеряли прежнюю белизну. Вместо того чтобы покупать новую обувь, существует эффективный способ оживить старые кроссовки и вернуть им привлекательный вид.

Секретный ингредиент, который поможет восстановить прежний вид ваших кроссовок, прост и доступен в любом доме - обычный муравьиный спирт. Его отбеливающие свойства творят чудеса с загрязненными и потемневшими подошвами. Всего лишь нанесите несколько капель муравьиного спирта на ватный диск и тщательно потрите посеревшие участки подошвы. Перед этим следует промыть кроссовки обычным способом и полностью высушить.


Как сохранить любимые кроссовки в идеальном состоянии: Простой рецепт безупречной стирки от опытных хозяек Как сохранить любимые кроссовки в идеальном состоянии: Простой рецепт безупречной стирки от опытных хозяек
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
Теги: советы
Читайте также

Как сохранить любимые кроссовки в идеальном состоянии: Простой рецепт безупречной стирки от опытных хозяек
Это интересно
Как сохранить любимые кроссовки в идеальном состоянии: Простой рецепт безупречной стирки от опытных хозяек
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Это интересно
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления пышного и воздушного омлета: добавьте в него этот секретный ингредиент
Это интересно
Шеф-повар раскрыл секрет приготовления пышного и воздушного омлета: добавьте в него этот секретный ингредиент
Как отмыть смеситель от известкового налета без химии? 3 простых совета
Это интересно
Как отмыть смеситель от известкового налета без химии? 3 простых совета


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok