Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

Теперь делаю освежитель воздуха только по этому рецепту: нужна лишь банка и пара ложек соды

Теперь делаю освежитель воздуха только по этому рецепту: нужна лишь банка и пара ложек соды

16:07, 30 мар 2024

В современной городской жизни свежесть воздуха в квартире становится настоящим вызовом. Даже для самых ревностных чистюль избавиться от назойливых запахов порой оказывается непростой задачей. Готовка, домашние питомцы, изношенные коммуникации – все это может источать нежелательный аромат в доме. Казалось бы, самым простым решением выступают магазинные освежители воздуха. Однако часто их состав вызывает аллергические реакции и беспокойство за здоровье близких.

К счастью, существует безопасная и экономичная альтернатива, доступная каждому. Создать домашний освежитель воздуха из натуральных ингредиентов проще некуда. Для этого вам понадобится стеклянная или керамическая емкость, пищевая сода и несколько капель эфирного масла.

Начнем с подготовки контейнера. Тщательно промойте выбранную банку и протрите ее изнутри насухо. Затем заполните емкость кухонной содой примерно на три четверти. Это удивительное средство обладает мощными абсорбирующими свойствами и эффективно нейтрализует самые стойкие запахи.

Чтобы освежитель не только очищал воздух, но и наполнял пространство приятным ароматом, добавьте в соду пару капель любимого эфирного масла. Хвойные, цитрусовые или цветочные нотки – выбор за вами! Закройте банку крышкой и тщательно встряхните содержимое. Не забудьте проделать в крышке несколько маленьких отверстий.

Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы
Читайте также

Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Это интересно
Эффект удивит: 7 ложек соли и унитаз будет сиять
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Это интересно
Ювелир раскрыл секрет чистки почерневшего серебра за 15 минут: будет сверкать, как в первый день
Удивите своих гостей: простой лайфхак с уксусом и солью
Это интересно
Удивите своих гостей: простой лайфхак с уксусом и солью
Крутые лайфхаки: пять простых способов избавить пластиковые контейнеры от неприятного запаха
Это интересно
Крутые лайфхаки: пять простых способов избавить пластиковые контейнеры от неприятного запаха


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok