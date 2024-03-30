Не ешьте это: Врач Помойнецкая перечислила продукты, которые могут стать причиной воспаления и даже рака

20:44, 30 мар 2024

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья, однако порой незаметные опасности таятся в самых обычных продуктах. Речь идет о токсичных веществах, способных спровоцировать серьезные заболевания, включая онкологические. Стоит ли беспокоиться и как обезопасить себя? Разберемся в этом вопросе подробнее вместе с врачом-гастроэнтерологом Ольгой Помойнецкой.

Плесень, покрывающая продукты питания своим пушистым налетом, является тревожным сигналом. Разноцветные пятна и затхлый запах свидетельствуют о присутствии пищевого грибка. В таких случаях рекомендуется незамедлительно избавляться от зараженных продуктов, поскольку плесень может стать причиной тяжелого пищевого отравления. Кроме того, плесневые токсины негативно влияют на легкие и печень, а также провоцируют воспалительные процессы в организме.

Особую опасность представляют афлатоксины – продукты жизнедеятельности плесневых грибов. Помойнецкая предупреждает, длительное употребление афлатоксинов может способствовать развитию онкологических заболеваний печени. Эти токсичные вещества могут содержаться в кофе, какао, орехах, бобовых культурах, хлебобулочных изделиях, залежавшемся сыре и пакетированном чае низкого качества из некачественного сырья.

Автор: Алия Карачурина

Фото: Freepik.ru