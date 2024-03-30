Пикантная альтернатива майонезу: Яблочный соус для стройной фигуры

20:53, 30 мар 2024

В современном мире, где майонез часто используется для заправки салатов и различных блюд, яблочный соус выделяется как более здоровая и полезная альтернатива. В отличие от майонеза, изготовленного из яиц, масла и уксуса, яблочный соус состоит исключительно из натуральных ингредиентов, что делает его идеальным выбором для тех, кто стремится к сбалансированному питанию и контролю веса.

Приготовление этого изысканного соуса не потребует от вас особых кулинарных навыков или специального оборудования. Все, что вам понадобится – это свежие зеленые яблоки (300 гр), рафинированное растительное масло (200 мл), баварская горчица (1 ст.л.), лимонный сок (1/2 ст.л.), а также специи по вкусу, такие как куркума, соль и перец.

Сначала яблоки необходимо запечь в духовом шкафу при температуре 180 градусов, затем очистить от сердцевины и кожуры и взбить с помощью блендера до однородной консистенции.

После этого в яблочное пюре следует добавить остальные ингредиенты: горчицу, лимонный сок, растительное масло и специи по вкусу.

Тщательно перемешав все компоненты блендером, вы получите ароматный и пикантный соус, который станет прекрасным дополнением к любым блюдам.

Благодаря своему уникальному вкусу и низкой калорийности, этот соус идеально подойдет для тех, кто следит за своей фигурой, но не желает отказываться от кулинарных изысков.

Автор: Алия Карачурина