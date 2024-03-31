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Как избежать слез при резке лука: необычный лайфхак, о котором вы точно не знали — нужна лишь одна вещь

Как избежать слез при резке лука: необычный лайфхак, о котором вы точно не знали — нужна лишь одна вещь

11:44, 31 мар 2024

Неприятные ощущения при нарезке репчатого лука знакомы каждому повару, от домохозяйки до профессионального шеф-повара. Слезящиеся глаза и резкий запах часто омрачают процесс приготовления вкусных блюд. Однако существует простое решение этой проблемы, не требующее специального оборудования — нужно всего лишь воспользоваться обычной спичкой.

Способ избежать слез при резке лука получил неожиданную популярность после выхода в 2011 году кинофильма «Прислуга». В одной из сцен героиня в исполнении Эммы Стоун демонстрирует любопытный лайфхак — она кладет спичку в рот и без проблем нарезает репчатый лук, не чувствуя ни жжения, ни слезотечения.

Сначала этот трюк может показаться странным и даже абсурдным. Но на самом деле этому есть научное объяснение. Слезоточивый эффект лука вызван сернистыми соединениями, выделяющимися при разрезании его клубня. Эти соединения раздражают слизистые оболочки глаз, заставляя слезные железы активно вырабатывать слезную жидкость. Головка спички же обладает адсорбирующими свойствами и буквально поглощает данные сернистые вещества, не давая им проникнуть в глаза.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы лук
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