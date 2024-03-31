Не просто зелень, а мощное средство от «плохого» холестерина, повышенного давления и сердечных приступов: рекомендует эндокринолог Тараско

11:57, 31 мар 2024

Большинство из нас нередко сталкивается с упадком сил, вызванным нехваткой витаминов. Однако скрытый клад здоровья таится прямо у нас под ногами — в виде невзрачного растения, известного как черемша или дикий чеснок.

Эта неприхотливая зеленая культура обладает мощным оздоровительным эффектом, способным стать настоящим спасением для организма в период весеннего авитаминоза.

В составе черемши можно обнаружить целый букет ценных соединений, преображающих ее в универсальный природный эликсир. Чесночное эфирное масло борется с вредными микроорганизмами, придает блеск коже и волосам. Аскорбиновая кислота повышает сопротивляемость инфекциям, тогда как бета-каротин выступает в роли мощного антиоксиданта. Селеносодержащие аминокислоты выполняют функцию защиты от онкологических заболеваний, а пектины очищают организм от токсических веществ.

Исследования показывают, что дикий чеснок способен творить поистине удивительные вещи. Он понижает высокое артериальное давление, снижая риск инсультов и сердечных приступов. Его регулярное употребление препятствует развитию атеросклероза и нормализует уровень «плохого» холестерина. К тому же он благотворно влияет на работу пищеварительной системы.

По словам эндокринолога Анастасии Тараско, введение 250-300 граммов соленой черемши в ежедневный рацион полностью покрывает суточную потребность в витамине С.

«Это уникальное растение обладает мощным фитонцидным действием и крайне благоприятно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы и ЖКТ», — заключает специалист.

Однако стоит помнить, что у черемши есть ряд противопоказаний, поэтому перед включением ее в постоянный рацион рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом.

Автор: Вадим Рудаков