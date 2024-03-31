Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »
logtype

О чем сигнализирует онемение икр? Доктор Пицуха рассказала о причинах болей в ногах – это может быть опасно

О чем сигнализирует онемение икр? Доктор Пицуха рассказала о причинах болей в ногах – это может быть опасно

12:09, 31 мар 2024

Неприятные ощущения в икроножных мышцах – распространенная проблема. Онемение, покалывание или ноющие боли в этой области нередко беспокоят многих людей. Светлана Пицуха, специалист-невролог, раскрывает основные причины дискомфорта в икрах и дает рекомендации по решению проблемы.

Одним из главных факторов, провоцирующих боли в икрах, являются нарушения кровообращения. Варикозное расширение вен, тромбозы и другие сосудистые патологии могут вызывать неприятные ощущения в этой области. Также проблемы с позвоночником, особенно в поясничном отделе, часто отдают в икроножные мышцы. Излишний вес и малоподвижный образ жизни тоже нередко становятся виновниками дискомфорта.

Однако не всегда боли в икрах сигнализируют о серьезных заболеваниях. Зачастую они вызваны банальным переохлаждением или длительным пребыванием в неудобной позе, например, офисными сотрудниками, которые подолгу сидят на стуле с поджатыми ногами. Дефицит витаминов группы В, калия, магния и натрия также может провоцировать подобные симптомы.

Если неприятные ощущения в икрах становятся систематическими, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом для выявления и устранения причины. Игнорировать проблему не стоит, ведь своевременное обращение к специалисту позволит избежать серьезных осложнений.

Соблюдая простые рекомендации, вы сможете предотвратить появление болей в икрах: контролируйте вес, ведите активный образ жизни, следите за правильным питанием и достаточным потреблением витаминов и минералов. При длительной статичной работе устраивайте перерывы для разминки и улучшения кровообращения.

Данная статья носит информационный характер. При возникновении стойких неприятных симптомов необходимо проконсультироваться с квалифицированным врачом для постановки диагноза и назначения лечения.

Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства
Автор: Семен Подгорный
Фото: Freepik.ru
Теги: здоровье
Читайте также

Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства
Это интересно
Поможет избавиться от болей в коленях: 2 копеечных средства
Исчезнут без следа: врач Грязнова поделилась народным средством против темных кругов под глазами — приготовить можно за минуту
Это интересно
Исчезнут без следа: врач Грязнова поделилась народным средством против темных кругов под глазами — приготовить можно за минуту
Холодные ноги: причины и лечение
Это интересно
Холодные ноги: причины и лечение
Специалисты озвучили полный список осложнений после коронавируса
Здравоохранение в Башкирии
Специалисты озвучили полный список осложнений после коронавируса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok