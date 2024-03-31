О чем сигнализирует онемение икр? Доктор Пицуха рассказала о причинах болей в ногах – это может быть опасно

12:09, 31 мар 2024

Неприятные ощущения в икроножных мышцах – распространенная проблема. Онемение, покалывание или ноющие боли в этой области нередко беспокоят многих людей. Светлана Пицуха, специалист-невролог, раскрывает основные причины дискомфорта в икрах и дает рекомендации по решению проблемы.

Одним из главных факторов, провоцирующих боли в икрах, являются нарушения кровообращения. Варикозное расширение вен, тромбозы и другие сосудистые патологии могут вызывать неприятные ощущения в этой области. Также проблемы с позвоночником, особенно в поясничном отделе, часто отдают в икроножные мышцы. Излишний вес и малоподвижный образ жизни тоже нередко становятся виновниками дискомфорта.

Однако не всегда боли в икрах сигнализируют о серьезных заболеваниях. Зачастую они вызваны банальным переохлаждением или длительным пребыванием в неудобной позе, например, офисными сотрудниками, которые подолгу сидят на стуле с поджатыми ногами. Дефицит витаминов группы В, калия, магния и натрия также может провоцировать подобные симптомы.

Если неприятные ощущения в икрах становятся систематическими, следует незамедлительно проконсультироваться с врачом для выявления и устранения причины. Игнорировать проблему не стоит, ведь своевременное обращение к специалисту позволит избежать серьезных осложнений.

Соблюдая простые рекомендации, вы сможете предотвратить появление болей в икрах: контролируйте вес, ведите активный образ жизни, следите за правильным питанием и достаточным потреблением витаминов и минералов. При длительной статичной работе устраивайте перерывы для разминки и улучшения кровообращения.

Данная статья носит информационный характер. При возникновении стойких неприятных симптомов необходимо проконсультироваться с квалифицированным врачом для постановки диагноза и назначения лечения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Freepik.ru