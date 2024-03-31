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Мышиный кошмар: секретная «оборона» дачников, от которой грызуны бегут в ужасе за 1 ночь

Мышиный кошмар: секретная «оборона» дачников, от которой грызуны бегут в ужасе за 1 ночь

12:29, 31 мар 2024

Многие садоводы озадачены извечной проблемой — как избавиться от надоедливых мышей-вредителей, не прибегая к ядовитым химикатам.

Радикальные меры борьбы с грызунами зачастую чреваты непредвиденными последствиями, создавая угрозу для здоровья людей и домашних питомцев. К счастью, природа подсказывает безвредную и бесплатную альтернативу яду — колючки лопуха или репейника.

В своих рекомендациях Телеграм-канал «А на даче жизнь иначе» делится уникальным лайфхаком, который поможет раз и навсегда решить проблему мышиных набегов. Необходимо лишь собрать как можно больше колючих цветочных головок лопуха и разложить их в местах обитания грызунов — норах, подвалах, сараях и теплицах.

Благодаря плотному покрову жестких игл эти природные «ежики» станут надежным барьером, отпугивающим мышей. Цепляясь за шкурку и лапки, колючки доставят неприятные ощущения зверькам, вынудив их навсегда покинуть неуютное логово. При этом лопух совершенно безопасен для людей и домашних животных.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы мыши
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