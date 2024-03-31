Мышиный кошмар: секретная «оборона» дачников, от которой грызуны бегут в ужасе за 1 ночь

12:29, 31 мар 2024

Многие садоводы озадачены извечной проблемой — как избавиться от надоедливых мышей-вредителей, не прибегая к ядовитым химикатам.

Радикальные мерызачастую чреваты непредвиденными последствиями, создавая угрозу для здоровья людей и домашних питомцев. К счастью, природа подсказывает безвредную и бесплатную альтернативу яду —

В своих рекомендациях Телеграм-канал «А на даче жизнь иначе» делится уникальным лайфхаком, который поможет раз и навсегда решить проблему мышиных набегов. Необходимо лишь собрать как можно больше колючих цветочных головок лопуха и разложить их в местах обитания грызунов — норах, подвалах, сараях и теплицах.

Благодаря плотному покрову жестких игл эти природные «ежики» станут надежным барьером, отпугивающим мышей. Цепляясь за шкурку и лапки, колючки доставят неприятные ощущения зверькам, вынудив их навсегда покинуть неуютное логово. При этом лопух совершенно безопасен для людей и домашних животных.

Автор: Семен Подгорный