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Ягоды смородины будут величиной с монету: Закопайте под кустом этот овощ и удивитесь результату

Ягоды смородины будут величиной с монету: Закопайте под кустом этот овощ и удивитесь результату

16:31, 31 мар 2024

Черная смородина — популярная садовая культура, ценимая за ароматные и вкусные ягоды. Спелые гроздья великолепны как в свежем виде, так и в виде варенья, морса и других деликатесов. Выращивание этой ягодной культуры не требует особых хлопот, однако некоторые нехитрые приемы помогут существенно увеличить урожайность, размер и сахаристость спелых ягод.

Агроном Тимирязевской сельхозакадемии Ксения Давыдова поделилась действенными методами, как без особых усилий добиться крупноплодного и сладкого урожая черной смородины. Главный секрет, как оказалось, кроется в своевременных подкормках. При этом нет необходимости тратиться на дорогостоящие химические удобрения — обычный картофель вполне может заменить их.

Чтобы обогатить кусты смородины питательными веществами, следует взять старые нереализованные клубни или даже просто кожуру от них. Порезав очистки на небольшие кусочки и залив кипятком (из расчета 8 литров воды на треть стандартного ведра очисток), нужно подождать 6-7 часов. По истечении этого времени картофельную массу тщательно измельчают в однородную кашицеобразную смесь.

Далее требуется выкопать неглубокие бороздки (около 20 см глубиной) вокруг смородиновых кустов и внести в них полученную питательную массу, заделав ее в почву. Секрет высокой эффективности картофельной подкормки кроется в уникальном составе клубней, богатых крахмалом, аскорбиновой кислотой, глюкозой и ценными минералами. Эти вещества в комплексе стимулируют обильное цветение и завязывание крупных и сочных ягод с высоким содержанием сахаров.

Рекомендуется проводить такие картофельные подкормки дважды за сезон: в начале вегетации (в апреле) и осенью после сбора урожая (в конце сентября).

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы сад смородина
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