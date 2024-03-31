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Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова

Так делал мой дед-дачник: Как обычные чулки помогут сохранить урожай кабачков - секрет раскрыла агроном Давыдова

16:40, 31 мар 2024

Опытные дачники нередко прибегают к нестандартным методам, чтобы обезопасить свои посадки от вредителей и болезней. Одним из таких необычных, но эффективных способов является использование обычных чулок для защиты плодов кабачков.

Этот простой, но остроумный прием помогает отпугнуть большинство вредных насекомых и моллюсков, стремящихся полакомиться сочными овощами.

Ксения Давыдова, агроном с более чем двадцатилетним опытом выращивания различных культур, поделилась своей хитростью по предотвращению нападения гусениц, слизней и улиток на урожай кабачков. Ее метод заключается в создании своеобразного «кокона» из обычного капронового чулка вокруг каждого растущего плода.

Прочная, но эластичная структура капрона не позволяет вредителям проникнуть внутрь и навредить овощу. При этом дышащий материал обеспечивает свободный доступ воздуха, необходимый для развития плода. По мере роста кабачка чулок растягивается, не сдерживая его развитие.

Несмотря на несколько причудливый внешний вид кабачков в «чулочных одеяниях», данный метод в полной мере оправдывает себя, надежно защищая урожай. Многие садоводы уже опробовали эту нехитрую хитрость на своих грядках и остались довольны результатами.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород кабачки
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